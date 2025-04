Ad Avellino le previsioni meteo per il 1 maggio 2025

Avellino, il 1° maggio 2025, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata; non sono previste precipitazioni. Nel corso della giornata, la temperatura massima registrata sarà di 26 °C, la minima di 11 °C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3288 metri.

