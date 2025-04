Ad Arezzo smantellata banda dedita ai furti ai danni di aziende orafe

Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento dei furti commessi ai danni di aziende orafe. Tale fenomeno ha reso necessario un'intensificazione dell'attività investigativa da parte delle forze dell'ordine, realizzata attraverso un'azione congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Arezzo, con il supporto del Servizio Centrale Operativo di Roma della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, ed il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arezzo. L'attività investigativa ha consentito di individuare un sodalizio criminale composto da otto cittadini rumeni, non residenti in Italia.

