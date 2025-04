Ad Arezzo l’incontro di Fratelli d’Italia sulle politiche del lavoro | Facciamo parlare i numeri

Arezzo, 30 aprile 2025 – Ad Arezzo l’incontro di Fratelli d’Italia sulle politiche del lavoro: “Facciamo parlare i numeri”“Il lavoro non è uno slogan”: a due anni e mezzo di Governo, Fratelli d’Italia porta sul territorio i risultati ottenuti in termini di occupazione. Si è tenuto nel tardo pomeriggio del 29 aprile, ad Arezzo presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, l’incontro con al centro i grandi risultati portati dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che ha segnato sul tema numerosi record senza precedenti.All’appuntamento hanno partecipato la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d’Italia, la senatrice Paola Mancini, componente della Commissione lavoro di Palazzo Madama, il consigliere regionale Gabriele Veneri, il capogruppo comunale Fdi di Arezzo Francesco Palazzini e il coordinatore del circolo Fdi “Gherardo Grandi” Roberto Cucciniello. 🔗 Lanazione.it - Ad Arezzo l’incontro di Fratelli d’Italia sulle politiche del lavoro: “Facciamo parlare i numeri” , 30 aprile 2025 – Addidel: “”“Ilnon è uno slogan”: a due anni e mezzo di Governo,porta sul territorio i risultati ottenuti in termini di occupazione. Si è tenuto nel tardo pomeriggio del 29 aprile, adpresso la sede provinciale dicon al centro i grandi risultati portati dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che ha segnato sul tema numerosi record senza precedenti.All’appuntamento hanno partecipato la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di, la senatrice Paola Mancini, componente della Commissionedi Palazzo Madama, il consigliere regionale Gabriele Veneri, il capogruppo comunale Fdi diFrancesco Palazzini e il coordinatore del circolo Fdi “Gherardo Grandi” Roberto Cucciniello. 🔗 Lanazione.it

