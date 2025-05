Achille Lauro il nuovo spot McDonald' s indigna il sindacato Uiltucs | Sei il testimonial dovresti sostenere i lavoratori in lotta per i loro diritti

Achille Lauro e McDonald?s, lanciata con una campagna pubblicitaria a tinte cinematografiche dedicata al Crispy McBacon, ha suscitato la reazione dei sindacati.. 🔗 Ilmessaggero.it - Achille Lauro, il nuovo spot McDonald's indigna il sindacato Uiltucs: «Sei il testimonial, dovresti sostenere i lavoratori in lotta per i loro diritti» La recente collaborazione tra?s, lanciata con una campagna pubblicitaria a tinte cinematografiche dedicata al Crispy McBacon, ha suscitato la reazione dei sindacati.. 🔗 Ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Achille Lauro, concerto in Piazza di Spagna a sorpresa per il lancio del nuovo album "Comuni Mortali" in uscita il 18 aprile - VIDEO - L'evento, annunciato a sorpresa sui social, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi minuti Concerto a sorpresa di Achille Lauro a Piazza di Spagna, a Roma, per il lancio del nuovo album "Comuni mortali", in uscita il 18 aprile 2025. Nella scaletta vecchi successi e nuove anticipazioni. 🔗ilgiornaleditalia.it

Chiello il nuovo album è “Scarabocchi”: “Le collaborazioni con Rose Villain e Achille Lauro sono nate in maniera naturale, siamo molto amici” – Intervista - E’ uscito venerdì 11 aprile, in digitale, mentre dal 2 maggio sarà disponibile in formato CD e in vinile, il nuovo album di inediti di Chiello dal titolo “SCARABOCCHI”. In esclusiva per Universal saranno disponibili due edizioni limitate composte da CD digipack gatefold autografato e VINILE autografato con poster autografato. Chiello il nuovo album è “Scarabocchi” – Intervista “Scarabocchi” è un mosaico di pensieri crudi e autentici in cui Chiello si mette a nudo. 🔗superguidatv.it

Achille Lauro canta ‘Amor’, il nuovo singolo dedicato a Roma – Video - (Adnkronos) – Achille Lauro ha regalato stasera ai suoi fan una performance live sotto il cielo della Città Eterna per celebrare l'uscita del suo nuovo album, ‘Comuni Mortali’, prevista per il 18 aprile. Tra i brani cantati dalla scalinata di Trinità dei Monti, a Piazza di Spagna, anche il nuovo singolo 'Amor', dedicato a Roma. […] L'articolo Achille Lauro canta ‘Amor’, il nuovo singolo dedicato a Roma – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Achille Lauro, il nuovo spot McDonald's indigna il sindacato Uiltucs: «Sei il testimonial, dovresti sostenere; La nuova campagna McDonald’s con Achille Lauro è musica, moda e iconicità; Pubblicità: il nuovo spot di McDonald's con Achille Lauro; Achille Lauro, il nuovo spot McDonald's indigna il sindacato Uiltucs: «Sei il testimonial, dovresti sostienere i lavoratori in lotta per i loro diritti». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Achille Lauro, il nuovo spot McDonald's indigna il sindacato Uiltucs: «Sei il testimonial, dovresti sostienere i lavoratori in lotta per i loro diritti» - La recente collaborazione tra Achille Lauro e McDonald’s, lanciata con una campagna pubblicitaria a tinte cinematografiche dedicata al Crispy McBacon, ... 🔗msn.com

Achille Lauro: “Le persone non le freghi, se sei sincero se ne accorgono." - Achille Lauro torna con Comuni Mortali: il suo settimo album in diretta a 105 Friends con Tony e Ross e il tour del 2026 ... 🔗105.net

Achille Lauro, la pubblicità di McDonald's indigna il sindacato: «Dovresti sostenere i lavoratori in lotta per i loro diritti» - La recente collaborazione tra Achille Lauro e McDonald’s, lanciata con una campagna pubblicitaria a tinte cinematografiche dedicata al Crispy McBacon, ha suscitato la reazione dei ... 🔗msn.com