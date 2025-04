Accordo sulla reindustrializzazione del sito della Beko a Siena | Giani incontra i lavoratori

Siena – Il presidente Eugenio Giani alle 9,30 di venerdì (2 maggio) incontrerà a Palazzo Strozzi Sacrati le organizzazioni sindacali e una delegazione di lavoratori dello stabilimento Beko di Siena, per fare il punto dopo l’Accordo quadro firmato il 14 aprile a Roma, al ministero, sul piano di trasformazione industriale dei siti italiani della multinazionale Beko Europe. Al centro del confronto il futuro dei 299 lavoratori impiegati nello stabilimento di Siena nella nuova prospettiva che si è aperta con l’acquisto dell’immobile da parte di Invitalia. “L’incontro l’abbiamo fissato subito dopo l’appuntamento a Roma – spiega il presidente –: servirà anche a scambiarci una prima valutazione alla luce dell’impegno e della battaglia per il futuro di lavoratori e del sito industriale che abbiamo condiviso e che ci ha visto uniti”. 🔗 – Il presidente Eugenioalle 9,30 di venerdì (2 maggio) incontrerà a Palazzo Strozzi Sacrati le organizzazioni sindacali e una delegazione didello stabilimentodi, per fare il punto dopo l’quadro firmato il 14 aprile a Roma, al ministero, sul piano di trasformazione industriale dei siti italianimultinazionaleEurope. Al centro del confronto il futuro dei 299impiegati nello stabilimento dinella nuova prospettiva che si è aperta con l’acquisto dell’immobile da parte di Invitalia. “L’incontro l’abbiamo fissato subito dopo l’appuntamento a Roma – spiega il presidente –: servirà anche a scambiarci una prima valutazione alla luce dell’impegno ebattaglia per il futuro die delindustriale che abbiamo condiviso e che ci ha visto uniti”. 🔗 Corrieretoscano.it

Beko Europe: Impegno per la Reindustrializzazione del Sito di Siena fino al 2027 - "Dateci lo spazio di negoziazione, le vostre rivendicazioni le abbiamo ben chiare, lo dico a voi come l'ho detto ai colleghi a Comunanza e a Cassinetta: la situazione non è una passeggiata". Così Maurizio David Sberna, direttore relazioni esterne di Beko Europe, parlando ai lavoratori di Siena fuori dallo stabilimento della multinazionale turca. "Stiamo lavorando per arrivare al 31 dicembre con già una strada, l'alternativa era al 31 dicembre 'grazie e arrivederci', per noi adesso quella data è un 'persone a libro paga fino al 31 dicembre 2027' che, vi posso assicurare, non è scontato", ha ... 🔗quotidiano.net

Accordo quadro per il futuro di Beko Europe: focus sulla reindustrializzazione a Siena - Prosegue il confronto a Palazzo Piacentini per l'accordo quadro sul futuro di Beko Europe tra le strutture del Mimit, l'azienda e le organizzazioni sindacali. Durante il tavolo tecnico, presieduto dal sottosegretario con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto, - spiega una nota del Mimit - il ministero ha ribadito l'impegno primario verso l'acquisizione dello stabilimento di Siena da parte di un nuovo soggetto, punto di partenza necessario per creare le condizioni favorevoli a ricercare un nuovo investitore e quindi avviare un processo di reindustrializzazione del sito toscano. 🔗quotidiano.net

Beko, accordo firmato: il futuro del sito di Villa Pera di Comunanza legato alla nuova lavasciuga - COMUNANZA - E? fatta. C?è la firma sull?accordo per la vertenza sulla trasformazione dell?assetto della multinazionale turca Beko Europe in Italia. Ieri pomeriggio... 🔗corriereadriatico.it

Beko, firmato l’accordo definitivo. “Ora al lavoro per il rilancio del sito” - Il ministro Urso: “Intesa storica, favorire la reindustrializzazione”. Il presidente della Regione Giani: “Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza”. Carletti, Provincia: “Pronti a fare la no ... 🔗msn.com

ACCORDO BEKO, I SINDACATI: "UNA VERTENZA STORICA, ORA SERVE CONTINUITÀ INDUSTRIALE PER SIENA" - Martini ha voluto infine rimarcare «la straordinaria unità del territorio, dalle istituzioni locali alle contrade, dalla Curia all’università. Tutti si sono stretti attorno ai lavoratori. Ora serve ... 🔗oksiena.it

Vertenza Beko, raggiunto l’accordo: meno esuberi, reindustrializzazione per Siena - Il negoziato aperto al ministero delle Imprese e del Made in Italy con aziende e sindacati sulla vertenza Beko è arrivato ... 2025-2027, una reindustrializzazione del sito di Siena (acquisito ... 🔗informazione.it