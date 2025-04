Accordo Quadro per la formazione elettorale | studenti protagonisti della cittadinanza attiva

Accordo Quadro per la formazione e la partecipazione degli studenti alle funzioni elettorali. L’intesa, sottoscritta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e dalla presidente della CRUI Giovanna Iannantuoni, nasce da una collaborazione interistituzionale con l’obiettivo di promuovere percorsi di cittadinanza attiva tra i giovani.L'articolo Accordo Quadro per la formazione elettorale: studenti protagonisti della cittadinanza attiva . 🔗 Firmato a Roma il nuovoper lae la partecipazione deglialle funzioni elettorali. L’intesa, sottoscritta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dal ministro dell’Università eRicerca Anna Maria Bernini e dalla presidenteCRUI Giovanna Iannantuoni, nasce da una collaborazione interistituzionale con l’obiettivo di promuovere percorsi ditra i giovani.L'articoloper la. 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'ospedale Giglio di Cefalù apre le porte all'università: un accordo per la ricerca e la formazione sanitaria - La Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma (Unicamillus) è da oggi tra i soci fondatori della Fondazione Giglio di Cefalù. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione della Fondazione Giglio, presieduto da Victor Mario Di Maria, unitamente ai consiglieri Simona Vicari... 🔗palermotoday.it

Accordo tra Filca-Cisl e Pftu per aiuti e formazione in Cisgiordania - Accordo tra il sindacato edile Filca-Cisl della Lombardia, la Ong Iscos e la federazione sindacale palestinese Pftu di Gerico per garantire aiuti umanitari, supporto legale e formazione professionale in Cisgiordania. L'intesa, spiega la Cisl, è stata sottoscritta oggi a Milano in occasione del congresso della Filca della macroarea Ovest della Lombardia, che comprende i territori di Milano, Monza-Brianza-Lecco, Pavia-Lodi e Varese-Como. 🔗quotidiano.net

AMC S.p.A. sigla l’accordo per il Fondo nuove competenze: formazione e innovazione al centro della trasformazione digitale - Presso la sede di AMC S.p.A., si è tenuto oggi l’incontro tra l’Amministratore Unico Avv.Eugenio Felice Perrone, il Direttore Generale Ing. Luca Brancaccio e le organizzazioni sindacali per la sigla dell’accordo sul Fondo nuove competenze – competenze per l’innovazione. Il progetto formativo mira a sviluppare competenze avanzate nella raccolta, analisi e monitoraggio dei dati aziendali […] 🔗2anews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accordo Quadro per la formazione elettorale: studenti protagonisti della cittadinanza attiva; Elezioni RSU 2025: pubblicata la circolare ARAN; “In… Formazione” passa all’opposizione; Elezioni RSU 2025, possono candidarsi anche i supplenti annuali: circolare ARAN. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Accordo Quadro per la formazione elettorale: studenti protagonisti della cittadinanza attiva - Firmato a Roma il nuovo Accordo Quadro per la formazione e la partecipazione degli studenti alle funzioni elettorali. L’intesa, sottoscritta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dal ministro d ... 🔗orizzontescuola.it

Accordo Stato-Regioni rinnovato per la formazione - Il nuovo Accordo Stato Regioni entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le aziende dovranno adeguare i propri programmi formativi alle nuove disposizioni per ... 🔗ipsoa.it

Nuovo accordo Stato – Regioni sulla sicurezza. Federaziende scende in campo con proposte concrete per P.M.I., professionisti ed enti di formazione - Il nuovo accordo del 2025 prevede 4 modalità di erogazione della formazione: Di recente il menù del sito istituzionale della Confederazione www.federaziende.org è stato arricchito della nuova ... 🔗corrieresalentino.it