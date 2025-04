Accordo minerali Usa-Ucraina | mancano garanzie di sicurezza richieste da Kiev

Accordo sui minerali tra Usa e Ucraina non specifica le "garanzie di sicurezza" su cui Kiev insisteva, e afferma solo che si tratta di "una dimostrazione tangibile del sostegno degli Stati Uniti d'America alla sicurezza dell'Ucraina". Lo scrive la Bbc che ha letto una copia della bozza.Secondo la Bbc, la costruzione del documento in questi termini conferma quanto detto in precedenza dall'amministrazione Trump: il coinvolgimento Usa nell'industria mineraria Ucraina e in altri settori rappresenterà di fatto anche un investimento nella sicurezza. Kiev, tuttavia, voleva impegni specifici da parte degli Stati Uniti. 🔗 Quotidiano.net - Accordo minerali Usa-Ucraina: mancano garanzie di sicurezza richieste da Kiev La bozza disuitra Usa enon specifica le "di" su cuiinsisteva, e afferma solo che si tratta di "una dimostrazione tangibile del sostegno degli Stati Uniti d'America alladell'". Lo scrive la Bbc che ha letto una copia della bozza.Secondo la Bbc, la costruzione del documento in questi termini conferma quanto detto in precedenza dall'amministrazione Trump: il coinvolgimento Usa nell'industria minerariae in altri settori rappresenterà di fatto anche un investimento nella, tuttavia, voleva impegni specifici da parte degli Stati Uniti. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Accordo sui minerali con gli Stati Uniti: firma imminente di Zelensky - L'accordo sui minerali dell'Ucraina meridionale sarà firmato "a brevissimo termine" dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz. "Per il Paese è vantaggioso. Cosa c'è di meglio di avere una partnership commerciale con gli Stati Uniti?", ha aggiunto il funzionario alla conferenza dei conservatori in corso a Washington dopo aver parlato dello status dei negoziati di pace. 🔗quotidiano.net

L'amministrazione Trump propone nuova bozza migliorata dell'accordo sui minerali all'Ucraina - L'amministrazione Trump ha fornito all'Ucraina una bozza "migliorata" dell'accordo sui minerali dopo che il presidente Volodymir Zelensky ha mandato su tutte le furie il presidente americano rifiutando la sua offerta iniziale. Lo hanno riferito ad Axios un funzionario ucraino, un funzionario statunitense e tre fonti informate. "C'è stato un miglioramento significativo nell'ultima bozza che è conforme alla legge ucraina", ha detto una delle fonti. 🔗quotidiano.net

Ucraina, Trump: “L’accordo sui minerali potrebbe essere firmato in 2-3 giorni. Né Kiev né Mosca hanno le carte, saremo noi a fermare la guerra” - Dopo le minacce di Elon Musk, domenica, all’Ucraina sulla possibilità di impedire l’uso di Starlink e le offese al ministro polacco Sikorski, il tycoon abbassa i toni e riapre uno spiraglio per una tregua nel Paese L'articolo Ucraina, Trump: “L’accordo sui minerali potrebbe essere firmato in 2-3 giorni. Né Kiev né Mosca hanno le carte, saremo noi a fermare la guerra” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accordo minerali Usa-Ucraina: mancano garanzie di sicurezza richieste da Kiev; Accordo Usa-Ucraina. Tregua di 30 giorni e nuovi aiuti militari. Ora la palla a Putin; Sì di Kiev alla proposta Usa di 30 giorni di tregua. Trump: parlerò con Putin, spero accetti - Baerbock: “A Gedda punto di svolta, ora Russia metta fine alla guerra”; Fact checking: le affermazioni di Trump sugli aiuti Usa a Kiev. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ore decisive per l'accordo Usa-Ucraina sui minerali, Financial Times: sono sorte difficoltà - Reuters: gli Stati Uniti vogliono che l'Ucraina firmi due documenti aggiuntivi oltre all'accordo sui minerali Gli Stati Uniti vogliono che l'Ucraina firmi due documenti aggiuntivi insieme al loro acco ... 🔗msn.com

Terre rare, vicino l'accordo Usa-Ucraina. Kiev conferma: "Ok in 24 ore" - Per l'accordo sui minerali strategici tra Stati Uniti e Ucraina potrebbe essere questione di ore. Le delegazioni americana e ucraina starebbero ... 🔗iltempo.it

Che cosa dice il nuovo memorandum di intesa Usa-Ucraina sulle terre rare - Il testo dell’accordo definitivo dovrebbe essere firmato giovedì. Sul tavolo la distribuzione equa dei ricavi delle risorse minerarie, i diritti di veto degli ... 🔗repubblica.it