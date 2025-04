Accordo e niente firma telenovela Brasile-Ancelotti | la cronaca delle ultime ore

Ancelotti al Brasile rischia di saltare proprio all'ultima curva prima del rettilineo finale. Nelle scorse ore l'allenatore italiano aveva raggiunto un Accordo verbale con la federazione verdeoro sulla base di 5 milioni di reais al mese (circa 800mila euro al cambio attuale) e un ingaggio annuale molto vicino ai 10 milioni di euro.Carlo Ancelotti (LaPresse) – Calciomercato.itIl blitz a Londra e il ritorno a Madrid in compagnia dell'emissario della CBF, Diego Fernandes, non hanno portato alla firma sul contratto e vi sono varie versioni sul motivo dell'improvviso dietrofront. Detto che fonti vicine alla federazione brasiliana non danno ancora per tramontato al 100% il sogno Ancelotti, il presidente Ednaldo Rodrigues ha già attivato il piano B, che risponde al nome di Jorge Jesus.

