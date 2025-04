Accoglienza migranti e senza dimora Roma Capitale chiama a raccolta gli enti del Terzo Settore

Roma sta cercando di ampliare il più possibile i posti a disposizione per le persone con fragilità, in particolare senza dimora e migranti, a oggi ancora insufficienti. Per questo è stato finalizzato un avviso pubblico che si rivolge agli enti del Terzo Settore, ai quali viene. 🔗 Romatoday.it - Accoglienza migranti e senza dimora, Roma Capitale chiama a raccolta gli enti del Terzo Settore Il Comune dista cercando di ampliare il più possibile i posti a disposizione per le persone con fragilità, in particolare, a oggi ancora insuffici. Per questo è stato finalizzato un avviso pubblico che si rivolge aglidel, ai quali viene. 🔗 Romatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Temperatura e picco, prorogato il Piano freddo: accoglienza garantita per 40 senza fissa dimora - La primavera sembrava alle porte, ma nelle ultime ore il freddo è tornato a farsi sentire e così il Comune di Pescara ha deciso di prorogare l'accoglienza dei senza fissa dimora prorogando il Piano freddo al 31 marzo 2025. Su indicazione del sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale alle... 🔗ilpescara.it

Chi sono i 40 amici del Papa che lo accoglieranno a Santa Maria Maggiore: senza fissa dimora, migranti e detenuti - Senza fissa dimora, migranti, donne vittime di tratta, detenuti e trans. Ognuno con un rapporto personale con Jorge Mario Bergoglio. Saranno in quaranta, tutti amici di Papa Francesco, ad accogliere la sua salma all’arrivo a Santa Maria Maggiore dopo il funerale. Ci sarà A.N. cittadino italiano di 74 anni: cattolico, senza fissa dimora, accolto presso un centro di prima accoglienza della Caritas da due anni e mezzo. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Falsificarono costi di un progetto di accoglienza per migranti": Corte dei conti li condanna a risarcire 294 mila euro - Fittizia rendicontazione per le spese del personale sostenute nel contesto di un progetto di accoglienza per minori stranieri, società di accoglienza condannata a versare circa 300mila euro al Ministero dell'Interno per aver provocato un danno erariale. A deciderlo è la Corte dei conti, che ha... 🔗agrigentonotizie.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Accoglienza migranti e senza dimora, Roma Capitale chiama a raccolta gli enti del Terzo Settore; Sito Istituzionale | Migranti e senza dimora, online avviso per nuovi modelli di accoglienza; Chi sono i 40 amici del Papa che lo accoglieranno a Santa Maria Maggiore: senza fissa dimora, migranti e…; Nasce anche a Carpi il Centro Salute del Migrante e del Senza Dimora. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Como: “Oggi sarà per molti senza dimora l’ultima notte trascorsa al riparo. Servono posti letto tutto l’anno” - Pubblichiamo interamente e senza interventi un’ampia e importante riflessione di Vicini di Strada sul tema dormitorio: Oggi sarà per molte persone senza dimora l’ultima notte trascorsa al riparo: il P ... 🔗comozero.it

Senza dimora, via Comini ospiterà soltanto chi lavora - I motivi dell’ordinanza: dimettere i migranti a scaglioni per evitare una massiccia presenza nelle strade cittadine e i relativi problemi di sicurezza ... 🔗altoadige.it

Piano accoglienza invernale, assistite 163 persone senza dimora e fragili. Non solo letti: dalle visite culturali ai progetti solidali - PADOVA - Dal 2 dicembre al 15 marzo il Piano accoglienza invernale - messo ... in particolare senza dimora. Di seguito tutti i dati del progetto, che oltre all'emergenza dell'offrire riparo ... 🔗msn.com