Accessori rarissimi creazioni in edizione limitata veri e propri oggetti di culto Le borse di lusso raggiungono nuove vette di creatività e di prezzo

vette di stile (e di costo). Mentre il mercato del lusso corre ai ripari in questa difficile situazione economica aumentando sensibilmente i prezzi dei suoi prodotti, ci sono item che superano qualsiasi logica di shopping classico. La borsa più costosa al mondo, ad esempio, non è un Accessorio da sfoggiare, bensì un pezzo da collezione da custodire gelosamente. Il lusso no-logo è virale su TikTok: borse identiche alle Birkin, ma a un decimo del prezzo X Negli ultimi anni, infatti, maison conosciutissime e piccole realtà luxury si sono sfidate a suon di creazioni senza precedenti.

