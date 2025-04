Accelera il Pil italiano +03% nel primo trimestre 2025

Accelera la crescita dell'economia italiana. Il Pil del primo trimestre del 2025, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024. Nel quarto trimestre del 2024 il Pil era aumentato dello 0,2%. Lo comunica l'Istat in base alle prime stime. 🔗 Quotidiano.net - Accelera il Pil italiano, +0,3% nel primo trimestre 2025 la crescita dell'economia italiana. Il Pil deldel, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto alprecedente e dello 0,6% rispetto aldel 2024. Nel quartodel 2024 il Pil era aumentato dello 0,2%. Lo comunica l'Istat in base alle prime stime. 🔗 Quotidiano.net

