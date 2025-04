Accademia Siena Jazz Il rilancio dell’istituto Utili sopra 800mila euro

Accademia Siena Jazz. Sono le cifre a parlare con l'approvazione del bilancio dell'anno 2024: 810.054 euro di utile, quadruplicando i numeri dell'anno precedente, che era stato di 202.572 euro. I dati confermano un trend in forte ascesa: +32% sul valore della produzione, +29% sui ricavi, +34% sui contributi pubblici (Comune, Regione, MIC, MUR). L'utile include 558.129,74 euro da fondi PNRR e 251.924,26 euro di gestione operativa. Un bilancio approvato dall'assemblea dei soci: Comune di Siena con l'assessore Enrico Tucci, Provincia con il presidente Agnese Carletti e l'Associazione Jazzistica con il presidente Roberto Bazzani. Un risultato costruito su una progettualità solida, un efficace fund raising e una virtuosa razionalizzazione dei costi.

