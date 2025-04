Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 30 aprile: Paul Gascoigne ed altre ricorrenze

30edC’è un’immagine che lo ritrae in versione -un po’- pittoresca assieme a Zdenek Zeman al Delle Alpi. Una foto che fa un certo effetto, considerato che ormai l’inglese era in procinto di lasciare Roma. E con il predecessore del boemo alla guida dei biancocelesti. Riprendiamo alcune righe tratte da un numero di ‘Lazialità‘ dedicato a Zoff: “Fuori dal rettangolo di gioco Gazza trova in Dino il suo confidente: tra loro nasce un rapporto solido e leale, a tratti tenero e commovente. Quante volte Zoff raccoglierà le lacrime e gli sfoghi di.”. Il 30del 1995giocò l’ultima partita in Serie A e con la maglia della Lazio. Tre giorni fa, sull’inserto del Corriere dello Sport, c’era un’intervista di Lorenzo Scalia a Di Biagio in quanto doppio ex di Inter e Roma. 🔗 Glieroidelcalcio.com