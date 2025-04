Abusi sul figlio il caso approda in Appello I giudici | Risentire il ragazzo

Abusi sul figlioletto gli erano costati una condanna pesante: nove anni in primo grado. Ma ora i giudici della corte d’Appello vogliono vederci più chiaro, anche alla luce di alcune dichiarazioni rese dal giovane e ritenute discordanti dalla difesa. Da qui la scelta di sentire nuovamente la presunta vittima, oggi diciassettenne, così come richiesto dal legale dell’imputato. La decisione è stata presa ieri mattina nel corso dell’udienza davanti alla seconda sezione penale della corte d’Appello. L’udienza è stata dunque rinviata al 9 settembre per ascoltare il ragazzo e, forse, per discussione e sentenza. Un passo indietro. La vicenda al centro del processo approdato ieri in Appello è cominciata ormai undici anni fa, anche se le indagini sono iniziate soltanto sei anni più tardi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Abusi sul figlio, il caso approda in Appello. I giudici: “Risentire il ragazzo” Ferrara, 30 aprile 2025 – Quei presuntisulletto gli erano costati una condanna pesante: nove anni in primo grado. Ma ora idella corte d’vogliono vederci più chiaro, anche alla luce di alcune dichiarazioni rese dal giovane e ritenute discordanti dalla difesa. Da qui la scelta di sentire nuovamente la presunta vittima, oggi diciassettenne, così come richiesto dal legale dell’imputato. La decisione è stata presa ieri mattina nel corso dell’udienza davanti alla seconda sezione penale della corte d’. L’udienza è stata dunque rinviata al 9 settembre per ascoltare ile, forse, per discussione e sentenza. Un passo indietro. La vicenda al centro del processoto ieri inè cominciata ormai undici anni fa, anche se le indagini sono iniziate soltanto sei anni più tardi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

