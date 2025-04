Abrego Garcia il migrante espulso | Trump è un caso diplomatico

Abrego Garcia, è diventato il simbolo del pugno di ferro di Donald Trump sull'immigrazione irregolare e un caso internazionale per la Casa Bianca. L'amministrazione Usa ha recentemente inviato una nota diplomatica al governo di El Salvador riguardo al rilascio del migrante salvadoregno deportato il mese scorso in una prigione di massima sicurezza, rilascio che l'amministrazione Trump deve "facilitare" secondo un ordine della Corte Suprema. Lo riporta il New York Times, citando fonti informate che affermano che il governo di Nayib Bukele avrebbe detto no affermando che Abrego Garcia deve rimanere in Salvador perché cittadino salvadoregno. Il NY Times, peraltro, sottolinea che non è chiaro se l'azione diplomatica sia stata un vero tentativo o solo una mossa per fingere di rispettare l'ordine della Corte Suprema di far rientrare negli Usa il migrante che per ammissione stessa delle autorità è stato deportato per un errore amministrativo. 🔗 Liberoquotidiano.it - Abrego Garcia, il migrante espulso: Trump, è un caso diplomatico Un 29enne salvadoregno, Kilmar Armando, è diventato il simbolo del pugno di ferro di Donaldsull'immigrazione irregolare e uninternazionale per la Casa Bianca. L'amministrazione Usa ha recentemente inviato una nota diplomatica al governo di El Salvador riguardo al rilascio delsalvadoregno deportato il mese scorso in una prigione di massima sicurezza, rilascio che l'amministrazionedeve "facilitare" secondo un ordine della Corte Suprema. Lo riporta il New York Times, citando fonti informate che affermano che il governo di Nayib Bukele avrebbe detto no affermando chedeve rimanere in Salvador perché cittadino salvadoregno. Il NY Times, peraltro, sottolinea che non è chiaro se l'azione diplomatica sia stata un vero tentativo o solo una mossa per fingere di rispettare l'ordine della Corte Suprema di far rientrare negli Usa ilche per ammissione stessa delle autorità è stato deportato per un errore amministrativo. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Abrego Garcia, deportato “per errore” a El Salvador, è vivo e al sicuro: chi è l’immigrato espulso dagli Usa - L'uomo, residente in Maryland con regolare visto da rifugiato, è stato deportato nonostante la Corte lo avesse espressamente vietato L'articolo Abrego Garcia, deportato “per errore” a El Salvador, è vivo e al sicuro: chi è l’immigrato espulso dagli Usa proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Abrego Garcia, deportato “per errore” a El Salvador, è vivo e al sicuro: chi è l’immigrato espulso dagli Usa - L'uomo, residente in Maryland con regolare visto da rifugiato, è stato deportato nonostante la Corte lo avesse espressamente vietato L'articolo Abrego Garcia, deportato “per errore” a El Salvador, è vivo e al sicuro: chi è l’immigrato espulso dagli Usa proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Trump sul rimpatrio di Abrego Garcia dal Salvador: «Potrei, ma fa parte della gang MS-13» - Il 29enne che vive nel Maryland è stato arrestato ed espulso a marzo nonostante la mancanza di prove a suo carico 🔗xml2.corriere.it

Approfondimenti da altre fonti

Abrego Garcia, il migrante espulso: Trump, è un caso diplomatico | .it; Il caso del migrante espulso dagli Stati Uniti e mandato a El Salvador per «errore»; L’amministrazione Trump ostacola il ritorno negli Stati Uniti di Kilmar Ábrego García; Espulso in El Salvador per errore: gli USA non riescono a rimpatriarlo. 🔗Cosa riportano altre fonti

La storia del migrante espulso e mandato in El Salvador per errore che non riesce a tornare negli Usa - La storia del migrante espulso e mandato in El Salvador per errore che non riesce a tornare negli Usa. L'uomo si chiama Kilmar Abrego Garcia ... 🔗blitzquotidiano.it

La corte suprema ordina il rimpatrio di un migrante salvadoregno espulso per errore: sviluppi e reazioni - La Corte Suprema degli Stati Uniti ordina il ritorno di Kilmar Ábrego García, migrante salvadoregno espulso erroneamente, evidenziando le responsabilità dell'amministrazione Trump sulle politiche migr ... 🔗gaeta.it

Donald Trump sul rimpatrio di Abrego Garcia dal Salvador: «Potrei, ma fa parte della gang MS-13» - Il 29enne che vive nel Maryland è stato arrestato ed espulso a marzo nonostante la mancanza di prove a suo carico e nessun precedente che lo colleghi ai traffici del gruppo considerato dagli Usa un'or ... 🔗msn.com