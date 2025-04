Abodi ribadisce | Caso scommesse? Nazionale espressione di talento sportivo ma anche di un comportamento esemplare Non mi sembra di avere detto qualcosa di clamoroso vi spiego

Abodi ribadisce la sua posizione sul Caso scommesse: le dichiarazioni del ministro dello sportAndrea Abodi è tornato a parlare del Caso scommesse in Serie A. Le dichiarazioni del Ministro dello Sport a Radio 1 Rai dopo l’ultimo filone che ha coinvolto anche altri calciatori bianconeri.Abodi – «Io sono un po’ refrattario ai giudizi assoluti. Mi era stato chiesto: “secondo lei chi scommette illecitamente e chi lo fa sui siti fuori legge può vestire la maglia della Nazionale?” Io ho risposto di no non per fare la morale, ma ritengo che la maglia della Nazionale sia espressione di un talento sportivo e anche di un comportamento esemplare. Non mi sembra di avere detto qualcosa di clamoroso. Mi ha lasciato un po’ perplesso anche la risposta dell’Associazione Calciatori, che ha la responsabilità di un’informazione corretta anche verso i propri tesserati. 🔗 Juventusnews24.com - Abodi ribadisce: «Caso scommesse? Nazionale espressione di talento sportivo ma anche di un comportamento esemplare. Non mi sembra di avere detto qualcosa di clamoroso, vi spiego» la sua posizione sul: le dichiarazioni del ministro dello sportAndreaè tornato a parlare delin Serie A. Le dichiarazioni del Ministro dello Sport a Radio 1 Rai dopo l’ultimo filone che ha coinvoltoaltri calciatori bianconeri.– «Io sono un po’ refrattario ai giudizi assoluti. Mi era stato chiesto: “secondo lei chi scommette illecitamente e chi lo fa sui siti fuori legge può vestire la maglia della?” Io ho risposto di no non per fare la morale, ma ritengo che la maglia dellasiadi undi un. Non mididi. Mi ha lasciato un po’ perplessola risposta dell’Associazione Calciatori, che ha la responsabilità di un’informazione correttaverso i propri tesserati. 🔗 Juventusnews24.com

