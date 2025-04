Lapresse.it - Abodi: “Atp Finals a Torino dopo il 2027? Organizziamo bene questi 3 anni, poi si vedrà”

“Ci sono ancora tre edizioni esaltanti, anche perché per fortuna il tennis italiano dimostra di essere ai vertici del mondo e quindi possiamo non soltanto celebrare un grande avvenimento ma anche celebrare la competitività dei nostri tennisti e delle nostre tenniste. Tresono tanti, abbiamo ancora insieme tante cose da fare per migliorare e per fare irrobustire le radici di questa capacità organizzativa cheha dimostrato di saper riproporre. All’inizio non ne eravamo tutti così certi, c’è stata l’esaltazione di aver portato in Italia quello che rischiava di andare in altri continenti ed è stato un grande successo di squadra. Adessotree poi si“. Così il ministro dello Sport, Andrea, a margine della conferenza ‘Le opere del Post-Olimpico2006 tra presente e futuro’ a, in merito alla possibilità di mantenere le Atpnel capoluogo piemontese oltre quella che dovrebbe essere l’ultima stagione nel. 🔗 Lapresse.it