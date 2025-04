Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook – Truffa attenzione

Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook perché Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da altri account che segnalavano il tuo account. Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta riflessione, in conformità con la nostra politica di tutela della proprietà intellettuale. Gli account segnalati verranno disattivati ??per 72 giorni o definitivamente. Se ritieni che la nostra decisione sia sbagliata, invia una richiesta di revisione per proteggere il tuo account! Hai 24 ore per confermare che il tuo account è sicuro prima che lo disabilitiamo! Cordiali saluti, Gruppo Facebook di supporto per i reclami URF”. Da un po’ di tempo circola su Facebook questo inquietante messaggio privato che avvisa gli utenti della chiusura del loro account Facebook, ma è una Truffa!Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook: cosa potrebbe succedere?Ecco cosa può succedere se il tuo account Facebook viene violato: l’hacker potrebbe rubare la tua identità e fingersi te, inviando messaggi ai tuoi amici, pubblicando contenuti indesiderati o chiedendo soldi con scuse legate a emergenze inventate. 🔗 Chiccheinformatiche.com - Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook – Truffa, attenzione diil tuoperchéricevuto numerose segnalazioni da altriche segnalavano il tuopreso questa decisione dopo un’attenta riflessione, in conformità con la nostra politica di tutela della proprietà intellettuale. Glisegnalati verranno disattivati ??per 72 giorni o. Se ritieni che la nostra decisione sia sbagliata, invia una richiesta di revisione per proteggere il tuo! Hai 24 ore per confermare che il tuoè sicuro prima che lo disabilitiamo! Cordiali saluti, Gruppodi supporto per i reclami URF”. Da un po’ di tempo circola suquesto inquietante messaggio privato che avvisa gli utenti della chiusura del loro, ma è unadiil tuo: cosa potrebbe succedere?Ecco cosa può succedere se il tuoviene violato: l’hacker potrebbe rubare la tua identità e fingersi te, inviando messaggi ai tuoi amici, pubblicando contenuti indesiderati o chiedendo soldi con scuse legate a emergenze inventate. 🔗 Chiccheinformatiche.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Fuori io e Helena… Abbiamo deciso così”. Javier dopo il Grande Fratello: non se lo tiene più - Helena quarta finalista e Javier fuori dal Grande Fratello. Sono state scoppiate le coppie nate nella casa. Tutte. Dopo l’eliminazione di Tommaso la scorsa puntata, nella semifinale addio – per una settimana – anche agli Shailenzo e agli Helevier. Anche Shaila infatti è stata ‘fatta fuori’ a un passo dalla finalissima di lunedì 31 marzo, proprio come Giglio che però nel frattempo ha rivisto la sua Yulia. 🔗caffeinamagazine.it

È uscito “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo disco dei Negrita: “Abbiamo deciso di non far finta di niente” - AREZZO. È uscito venerdì 28 marzo “Canzoni Per Anni Spietati” (USM/Universal), il nuovo disco dei Negrita che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”. A sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio, la band torna con un concept album di 9 brani che rappresenta un atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire. 🔗lopinionista.it

Sampdoria, in conferenza stampa Accardi sul possibile esonero di Semplici: «Ecco cosa abbiamo deciso e perché» - Conferenza stampa Accardi, il direttore sportivo della Sampdoria è intervenuto in seguito alla sconfitta maturata con il Frosinone. Le dichiarazioni Pietro Accardi, direttore sportivo della Sampdoria, ha spiegato ieri, nella conferenza stampa post gara Frosinone la conferma del tecnico Leonardo Semplici sulla panchina doriana. Ecco un estratto delle dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb: «Abbiamo deciso di […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Truffa Messenger, ora si fingono Meta per rubarti account; Asilo, tetto nuovo e stessi problemi; Il tuo account sarà disattivato entro 24 ore: come funziona la truffa del profilo Instagram bloccato; Come eliminare il tuo account Twitter, che nel frattempo è diventato X. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook – Truffa, attenzione - “Abbiamo deciso di eliminare definitivamente il tuo account Facebook perché abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da altri account che segnalavano il tuo account. Abbiamo preso questa decisione dopo ... 🔗chiccheinformatiche.com

Come eliminare l'account Telegram definitivamente - Avete deciso di eliminare il vostro account ... Il vostro account sarà eliminato subito, definitivamente. E da Android? La procedura è simile a quella che abbiamo visto da computer, solo che ... 🔗smartworld.it