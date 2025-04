Abbandono e incuria a Monteleone e Gualdo

Monteleone e Gualdo nel Comune di Roncofreddo sotto l'occhio del ciclone di Marina Conti, coordinatrice comunale per Fratelli d'Italia che dice: "Esprimo innanzitutto la massima vicinanza alla cittadinanza di Monteleone e Gualdo. Monteleone versa in una situazione di degrado che da troppo tempo affligge il borgo. Il parco giochi per i bambini è abbandonato, il monumento ai caduti delle due guerre mondiali è sommerso dalle sterpaglie, il coperto in cemento della fossa comune delle abitazioni Acer, rotto da tempo, è transennato ma rappresenta una fogna a cielo aperto, creando una situazione insostenibile e potenzialmente pericolosa per la salute pubblica. Inoltre, i residenti si trovano a dover fare i conti con cestini dell'immondizia colmi di rifiuti maleodoranti, lasciati spesso da ciclisti e visitatori, senza che nessuno si occupi di una corretta gestione dei rifiuti.

