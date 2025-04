Aamps Aldo Iacomelli nuovo amministratore unico Salvetti | La persona giusta per potenziare l' azienda

Aamps ha nominato il nuovo amministratore unico: è Aldo Iacomelli, ingegnere di 59 anni, che sostituisce Raphael Rossi il cui mandato, dopo sei anni, era in scadenza. La sua nomina sarà ufficiale dopo le verifiche formali sulla documentazione presentata a cura di. 🔗 Livornotoday.it - Aamps, Aldo Iacomelli nuovo amministratore unico. Salvetti: "La persona giusta per potenziare l'azienda" L'assemblea dei soci diha nominato il: è, ingegnere di 59 anni, che sostituisce Raphael Rossi il cui mandato, dopo sei anni, era in scadenza. La sua nomina sarà ufficiale dopo le verifiche formali sulla documentazione presentata a cura di. 🔗 Livornotoday.it

