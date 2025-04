A4 tir perde bobine metalliche | 20 km di coda in autostrada

coda che si è formata sull'autostrada A4, in direzione Trieste, in seguito allo spostamento di carico che ha interessato un mezzo pesante, nei pressi di Vigonza, in provincia di Padova. Il tir, che trasportava bobine metalliche, è rimasto fermo in avaria proprio sulla corsia centrale poco prima delle 17.30 . 🔗 (Adnkronos) – Supera i 20 chilometri lache si è formata sull'A4, in direzione Trieste, in seguito allo spostamento di carico che ha interessato un mezzo pesante, nei pressi di Vigonza, in provincia di Padova. Il tir, che trasportava, è rimasto fermo in avaria proprio sulla corsia centrale poco prima delle 17.30 . 🔗 Periodicodaily.com

