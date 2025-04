A4 auto si schianta contro cantiere autostradale nei pressi di Portogruaro | due morti

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vittime. Traffico in tilt - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull?autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di... 🔗ilgazzettino.it

Incidente sull’A4: auto oltrepassa cantiere e si schianta contro un mezzo di Autostrade, due morti - Un tragico incidente è avvenuto questa mattina sull'A4, tra Latisana e il bivio A4/A28, vicino Portogruaro. Un’auto ha oltrepassato un cantiere, colpendo ripetutamente la barriera centrale e centrando un mezzo di manutenzione, causando la morte dei due occupanti del veicolo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

