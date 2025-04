A2 M – Check-Up Rari Nantes Salerno missione compiuta contro l’Ischia

missione compiuta contro l’Ischia per la Check-Up Rari Nantes Salerno nel recupero della 20esima giornata del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto che si è disputato presso la Piscina Felice Scandone di Napoli. Martedì 29 aprile 2025, presso la Piscina Felice Scandone di Napoli, si è disputato il recupero della 20^ giornata del campionato . 🔗 2anews.it - A2 M – Check-Up Rari Nantes Salerno, missione compiuta contro l’Ischia per la-Upnel recupero della 20esima giornata del campionato di Serie A2 maschile di pallanuoto che si è disputato presso la Piscina Felice Scandone di Napoli. Martedì 29 aprile 2025, presso la Piscina Felice Scandone di Napoli, si è disputato il recupero della 20^ giornata del campionato . 🔗 2anews.it

