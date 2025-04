A world in pieces put to the test of the conclave

A world in flames (or "in pieces," to use one of Pope Francis's favorite expressions) enters into the conversations of these days among cardinals gathered in Roman trattorias or more sober morning congregations. It's a bit like 1939, after all: there's no Hitler ready to expand the Reich into the heart of Europe, but the Putin threat looms in the East, Trump's hundred days had none of the mythical aura of Napoleon's before his final exile to Saint Helena, the Middle East is as ablaze as ever, and the Israeli-Palestinian question is igniting passions — even among foreign cardinals upset by the absence of prominent Netanyahu government officials at Saturday's funeral. This article was originally written in italian and can be read here. The english version is translated by artificial intelligence. If among the favorites to succeed to the Throne of Peter is Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State since 2013, it becomes clear how — beyond the mediator qualities recognized by much of the College of Cardinals — the issue of

A world in pieces put to the test of the conclave - From the Russia-Ukraine conflict to relations with America, China, and the Middle East. Pope Francis leaves a heavy legacy for the cardinals who will elect his successor. 🔗ilfoglio.it