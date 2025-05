A Villa Silvia Carducci doppio appuntamento con la fiaba

A Villa Silvia Carducci doppio appuntamento con la fiaba - Due appuntamenti speciali per celebrare la primavera tra natura, musica e fantasia. Villa Silvia Carducci e il Museo Musicalia di Cesena aprono le porte a grandi e bambini per un fine settimana all’insegna della creatività, della scoperta e del divertimento all’aria aperta. Sono due gli eventi... 🔗cesenatoday.it

A Villa Silvia Carducci doppio appuntamento con la fiaba insieme al burattino Pinocchio - Villa Silvia Carducci propone due nuovi appuntamenti con la magia e il divertimento grazie alla guida di un "cicerone" speciale, Pinocchio. Domenica 16 marzo il burattino, munito di suggestive lanterne, accoglie gli ospiti nella sala dedicata al tenore cesenate Alessandro Bonci per raccontare... 🔗cesenatoday.it

Villa Silvia Carducci diventa la collina dei pirati - Carnevale nelle sale di Villa Silvia Carducci domani alle 16 con La Collina dei Pirati, iniziativa ideata e realizzata dal regista teatrale Roberto Fabbri. La ciurma partirà alla ricerca del forziere nascosto e per trovarlo dovrà affrontare sfide e giochi di ogni tipo. Per ogni traguardo raggiunto ci sarà un fantastico premio. L’evento è dedicato a famiglie e bambini dai 3 anni in su. Ingresso a persona: 7 euro. 🔗ilrestodelcarlino.it

Villa Silvia Carducci si accende di notte - Sabato nuovo appuntamento con i Notturnali a Villa Silvia-Carducci. L’antica dimora ospiterà un’esperienza esclusiva, in cui storia, cultura ... 🔗msn.com

Inno di Mameli a manovella, al Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci gli studenti apprendono l’arte della Musica meccanica - Le scuole alla scoperta della musica meccanica a Villa Silvia Carducci, sulle colline di Lizzano, un tempo dimora aristocratica dei conti Pasolini Zanelli di Faenza e oggi sede del Museo Musicalia ... 🔗forli24ore.it

“Quella volta che suonai davanti a Papa Francesco”, l’affettuoso ricordo di Franco Severi del Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci - In quell’occasione mi esibii mostrando alla nutrita platea un organetto di Villa Silvia Carducci che riproduce la nota sinfonia di ‘O Sole Mio’. Il Papa ne fu particolarmente entusiasta e mi ... 🔗forli24ore.it