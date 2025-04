A Venezia rivive il Museo Correr di Carlo Scarpa | VIDEO

Correr di Carlo Scarpa 1953-1960 è un’occasione di studio, documentazione e censimento dei materiali originali scarpiani, ma anche di necessaria riflessione critica, in vista dei prossimi interventi di riallestimento al primo piano e di manutenzione della Quadreria al secondo piano. 🔗 Veneziatoday.it - A Venezia rivive il Museo Correr di Carlo Scarpa | VIDEO Raccontare ildi1953-1960 è un’occasione di studio, documentazione e censimento dei materiali originali scarpiani, ma anche di necessaria riflessione critica, in vista dei prossimi interventi di riallestimento al primo piano e di manutenzione della Quadreria al secondo piano. 🔗 Veneziatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli 2500: la Rivoluzione del ’99 rivive nel Museo Digitale di Palazzo Serra di Cassano - All’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici nasce il Museo Digitale, un crocevia di storia, arte e cultura per Napoli 2500. Palazzo Serra di Cassano, storica dimora della famiglia, uno dei luoghi più affascinanti di Napoli in Via Monte di Dio, diventa palcoscenico di un’esperienza immersiva e interattiva, arricchita da realtà aumentata, che guida i visitatori in un viaggio tra gli elementi artistici, architettonici e storici del Palazzo. 🔗ildenaro.it

Carnevale: Palazzo Ducale e Museo Correr aperti fino alle 22 per 6 giorni - Aperture straordinarie e orari prolungati per i musei civici di Venezia in occasione del carnevale. Da giovedì 27 febbraio a martedì 4 marzo, Palazzo Ducale e Museo Correr resteranno aperti fino alle ore 22 (con ultimo ingresso alle 20) anziché fino alle 18. Solo nelle giornate di venerdì 28... 🔗veneziatoday.it

Il mistico Meister Eckhart rivive alla Biennale di Venezia - (Adnkronos) – Da mercoledì 5 marzo a domenica 9 marzo e in replica da martedì 11 marzo a sabato 15 marzo (ore 21.30), la Biennale di Venezia presenta il Progetto Speciale dell'Archivio Storico "Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem" (Commento al Vangelo di Giovanni) di Johannes Eckhart (1260 – 1328 circa), il frate domenicano tedesco noto […] L'articolo Il mistico Meister Eckhart rivive alla Biennale di Venezia proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Venezia rivive la magia del presepe con la seconda edizione di “Admirabile Signum”; Un anno di mostre e valorizzazione delle collezioni: il 2025 dei Musei Civici di Venezia; Palazzo Ducale celebra Venezia: 1600 anni racchiusi in una mostra; La Neue Sachlichkeit rivive a Venezia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Carlo Scarpa e il Museo Correr: in mostra a Venezia gli allestimenti realizzati tra il 1953 e il 1960 - Il Museo Correr di Venezia, al primo piano del Palazzo delle Procuratie Nuove, in piazza San Marco, ospiterà fino al 19 ottobre la mostra "Il Correr di Carlo Scarpa 1953-1960", un racconto attraverso ... 🔗professionearchitetto.it

Carlo Scarpa raddoppia, due mostre raccontano l'architetto veneziano: al museo Correr dal 1 maggio e a Possagno dal 22 giugno - Lo slogan, ricalcando una vecchia pubblicità, potrebbe essere "Due Carlo Scarpa al prezzo di uno". Per carità, nulla di offensivo, ma non si può che farci caso ... 🔗ilgazzettino.it

mostre a Venezia - Il calendario degli eventi di Architettura, delle mostre e dei convegni selezionati da professione Architetto. 🔗professionearchitetto.it