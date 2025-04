A tutto Lego Tre giornate di mattoncini

tutto Lego“ a Chiuro. L’associazione socio-culturale valtellinese dei mattoncini presieduta da Lorenzo Battaglieri ha infatti organizzato un evento che comincerà venerdì e durerà tutto il fine settimana. Il luogo prescelto è La Colonia di Chiuro, messa a disposizione dalla Pro loco del paese che presumibilmente verrà preso d’assalto dagli appassionati di Lego e da tanti bambini per ammirare da vicino le straordinarie opere composte con i mattoncini colorati da grandi artisti. L’evento organizzato da Asc Valtellina Bricks con la pizzeria “La Pecora Nera“ e altri sponsor è nato nel 2015 dalla condivisione della passione per i mattoncini più famosi del mondo che hanno tuttora i due fondatori Lorenzo Battaglieri e Giuseppe Pozzi. 🔗 Ilgiorno.it - A tutto Lego. Tre giornate di mattoncini La Valtellina Bricks spegne le sue prime dieci candeline e si regala una tre giorni “a“ a Chiuro. L’associazione socio-culturale valtellinese deipresieduta da Lorenzo Battaglieri ha infatti organizzato un evento che comincerà venerdì e dureràil fine settimana. Il luogo prescelto è La Colonia di Chiuro, messa a disposizione dalla Pro loco del paese che presumibilmente verrà preso d’assalto dagli appassionati die da tanti bambini per ammirare da vicino le straordinarie opere composte con icolorati da grandi artisti. L’evento organizzato da Asc Valtellina Bricks con la pizzeria “La Pecora Nera“ e altri sponsor è nato nel 2015 dalla condivisione della passione per ipiù famosi del mondo che hannora i due fondatori Lorenzo Battaglieri e Giuseppe Pozzi. 🔗 Ilgiorno.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il calendario delle ultime 5 giornate. Chi è la favorita? L'Inter non può sbagliare: tre fronti e sfide difficili. Per il Napoli tutto in discesa - Dopo la sconfitta con il Bologna tutto diventa più complicato per la squadra di Inzaghi in corsa anche in Coppa Italia e in Champions. Conte ha impegni più facili 🔗xml2.corriere.it

Atletico Madrid, Cerezo: «La Liga ha tre pretendenti e tutto può succedere in qualsiasi momento» - Il presidente dei colchoneros ha parlato alla vigilia del derby contro il Real Madrid in Champions. Le parole Il presidente dell’Atlético Madrid Enrique Cerezo ha parlato ai media spagnoli alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il presidente dei colchoneros ha poi parlato dell’occasione di vincere la Liga […] 🔗calcionews24.com

A marzo tre giornate di occasioni speciali per visitare il Museo di Torcello - La Città metropolitana di Venezia, in collaborazione con San Servolo srl, propone in vista della primavera alcune occasioni speciali per visitare il Museo di Torcello e scoprire o riscoprire le sue collezioni, immerse nel cuore della laguna. Sabato 8 marzo Tutte le visitatrici potranno... 🔗veneziatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Valtellina Bricks compie dieci anni: a Chiuro una tre giorni dedicata ai mattoncini Lego; Giornata internazionale dei Lego: le novità per il 2025; Ultima possibilità per set LEGO gratuiti e doppi punti su Super Mario; ‘L’avventura di Natale’, escape room e laboratori Lego a CityLife Shopping District. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media