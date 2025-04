A Turbigo spunta la Jeep Wagoneer Limited appartenuta a Lucio Dalla

Turbigo (Milano) – Sulle rive del Naviglio spunta la Jeep di Lucio Dalla. Una storia che inizia qualche anno fa quella di un appassionato di auto d'epoca, che ha voluto rimanere anonimo, che possiede alcune vetture americane d'epoca nel suo capannone di Turbigo. Uno degli ultimi arrivi è una Jeep Wagoneer Limited del 1979 che come prima immatricolazione porta il nome di Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori italiani. Nato a Bologna, ha unito jazz, pop e canzone d’autore in uno stile unico e inconfondibile. Dopo gli esordi come clarinettista jazz, ha trovato la sua voce nella musica d’autore, firmando brani iconici come Caruso, 431943 e L’anno che verrà. Artista eclettico, poeta del quotidiano, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura musicale italiana. Dalla era anche un estimatore di auto e aveva acquistato la vettura da nuova immatricolandola sotto la provincia di Bologna. 🔗 Ilgiorno.it - A Turbigo spunta la Jeep Wagoneer Limited appartenuta a Lucio Dalla (Milano) – Sulle rive del Naviglioladi. Una storia che inizia qualche anno fa quella di un appassionato di auto d'epoca, che ha voluto rimanere anonimo, che possiede alcune vetture americane d'epoca nel suo capannone di. Uno degli ultimi arrivi è unadel 1979 che come prima immatricolazione porta il nome di, uno dei più grandi cantautori italiani. Nato a Bologna, ha unito jazz, pop e canzone d’autore in uno stile unico e inconfondibile. Dopo gli esordi come clarinettista jazz, ha trovato la sua voce nella musica d’autore, firmando brani iconici come Caruso, 431943 e L’anno che verrà. Artista eclettico, poeta del quotidiano, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura musicale italiana.era anche un estimatore di auto e aveva acquistato la vettura da nuova immatricolandola sotto la provincia di Bologna. 🔗 Ilgiorno.it

