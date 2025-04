A Torino è possibile visitare una Sindone multimediale nella Tenda di Avvolti

Torino sarà possibile osservare, nella Tenda di Avvolti, una versione della Sindone multimediale, oltre ad un plastico del Giubileo del 2000. Realizzata con materiali particolari e specifici, è possibile osservarla in maniera completa con il solo tocco delle dita.A Torino arriva la Sindone multimediale alla Tenda di AvvoltiNato su impulso di don Giuseppe Chicco (già consulente ecclesiastico del Movimento Apostolico Ciechi di Torino) e realizzato per l’ostensione giubilare del 2000, il plastico è il risultato di un lavoro di squadra, che ha coinvolto tecnici e specialisti, ma anche persone con disabilità visiva. Nello Balossino, docente di informatica all’Università di Torino e vicedirettore del Centro internazionale di studi sulla Sindone, ha spiegato la sua realizzazione. 🔗 Metropolitanmagazine.it - A Torino è possibile visitare una Sindone multimediale nella Tenda di Avvolti In piazza Castello asaràosservare,di, una versione della, oltre ad un plastico del Giubileo del 2000. Realizzata con materiali particolari e specifici, èosservarla in maniera completa con il solo tocco delle dita.Aarriva laalladiNato su impulso di don Giuseppe Chicco (già consulente ecclesiastico del Movimento Apostolico Ciechi di) e realizzato per l’ostensione giubilare del 2000, il plastico è il risultato di un lavoro di squadra, che ha coinvolto tecnici e specialisti, ma anche persone con disabilità visiva. Nello Balossino, docente di informatica all’Università die vicedirettore del Centro internazionale di studi sulla, ha spiegato la sua realizzazione. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Radioterapia bloccata all’ospedale Molinette di Torino, tagliati i cavi dei macchinari: “Possibile sabotaggio” - Bloccata l'attività di radioterapia presso l'ospedale Molinette di Torino. I cavi dei macchinari sarebbero stati recisi da ignoti in un probabile atto di sabotaggio. Un solo macchinario è rimasto in funzione mentre si lavora per ripristinare le attività a pieno regime.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conte Juventus, non si placano le voci per il futuro: il suo ritorno a Torino è davvero possibile? Cosa sappiamo ad oggi - di Redazione JuventusNews24Conte Juventus, non si placano le voci per il futuro: il suo ritorno a Torino è davvero possibile? Cosa sappiamo ad oggi e tutti gli aggiornamenti Non si placano le voci che vedrebbero di buon occhio il ritorno alla Juventus di Antonio Conte, attualmente alla guida del Napoli a caccia del quarto tricolore delle sua storia. Secondo quanto riportato questa mattina da Leggo, il tecnico resta nel mirino del club bianconero in vista della prossima stagione, quando verosimilmente verrà nuovamente cambiato allenatore dal momento che Tudor ha accettato il ruolo di ... 🔗juventusnews24.com

Da Torino arriva la conferma, ora l’affare diventa possibile: i tifosi del Napoli sognano! - Sono ore caldissime in casa Napoli. Il club azzurro starebbe spingendo per mettere a segno un importante colpo di mercato. La stagione attuale è ancora in corso, ma la dirigenza del Napoli è focalizzata anche sugli obiettivi futuri. Infatti, l’avvento di Antonio Conte al Napoli ha dato vita ad un piano del tutto inedito, il quale sarà valido per i prossimi anni. Naturalmente, per continuare ad essere competitivi, serviranno colpi importanti in chiave mercato. 🔗spazionapoli.it

Approfondimenti da altre fonti

Tenda di Avvolti Torino 2025: visita immersiva alla Sindone in piazza Castello; Torino, visita immersiva alla Sindone. L'opera multimediale in piazza Castello; Apre Avvolti: La Sindone vista da vicino – CittAgorà; A Torino prende vita l’ostensione dedicata a Papa Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tenda di Avvolti Torino 2025: visita immersiva alla Sindone in piazza Castello - Dal 28 aprile al 5 maggio 2025, in piazza Castello a Torino, sarà possibile visitare la Tenda di Avvolti, iniziativa speciale promossa dalla Chiesa di Torino in occasione della Festa della Sindone e ... 🔗mentelocale.it

Torino in coda per la Sindone 2.0: la storia dell’Uomo si fa interattiva - La mostra della Sindone digitale organizzata in piazza Castello, centinaia di persone si sono presentate al varco di accesso ... 🔗torino.corriere.it

Mai così vicina. La Sindone digitale in piazza a Torino fino al 5 maggio - Ad accogliere i visitatori un omaggio a Papa Francesco: la foto simbolo della sua visita a Torino nel ... diocesana per la Sindone". Su questo tavolo per i visitatori sarà possibile in qualche ... 🔗rainews.it