tavola tra musica e solidarietà". Il momento conviviale della cena è sempre un appuntamento importante!Una cena che si svolge con la collaborazione del personale e amici dell’associazione che propone per la serata menù a base di una speciale paella (vedasi la locandina) e sarà concluso con tanti dolci preparati per questa serata dalle donne volontarie della nostra associazione e quella di Amani Cesena.Durante la cena ci accompagneranno con il loro concerto di musica dal vivo il gruppo cervese ‘i trapozal’ che portano anche tanta allegria con la loro simpatia e solare autenticità. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - A tavola tra musica e solidarietà: raccolta fondi per ‘Amani’ In occasione del 14esimo compleanno dell’associazione, nella serata di venerdì 9 maggio 2025 alle ore 20,30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina, 6d - come tutti gli anni a questa parte, sarà organizzata dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana una serata speciale all’insegna dello stare bene insieme e in amicizia denominata "Atra". Il momento conviviale della cena è sempre un appuntamento importante!Una cena che si svolge con la collaborazione del personale e amici dell’associazione che propone per la serata menù a base di una speciale paella (vedasi la locandina) e sarà concluso con tanti dolci preparati per questa serata dalle donne volontarie della nostra associazione e quella di Amani Cesena.Durante la cena ci accompagneranno con il loro concerto didal vivo il gruppo cervese ‘i trapozal’ che portano anche tanta allegria con la loro simpatia e solare autenticità. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

