A Sondrio domenica di apertura straordinaria dell' ufficio immigrazione per il ritiro dei permessi di soggiorno

apertura straordinaria dell’ufficio immigrazione della Questura di Sondrio per soddisfare l’esigenza di consegnare il permesso di soggiorno a tutti i cittadini stranieri che ne hanno fatto richiesta per il rilascio o il rinnovo.L'open dayIl prossimo 18 maggio, dalle ore. 🔗 Sondriotoday.it - A Sondrio domenica di apertura straordinaria dell'ufficio immigrazione per il ritiro dei permessi di soggiorno E' in programma un'a Questura diper soddisfare l’esigenza di consegnare il permesso dia tutti i cittadini stranieri che ne hanno fatto richiesta per il rilascio o il rinnovo.L'open dayIl prossimo 18 maggio, dalle ore. 🔗 Sondriotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Ufficio passaporti: apertura straordinaria sabato 29 e domenica 30 marzo - L’Ufficio Passaporti della Questura di Bergamo ha programmato per sabato 29 marzo e domenica 30 marzo due giornate di apertura straordinaria, dalle 8.30 alle 13.30, per coloro che hanno necessità di ottenere il passaporto entro il prossimo 31 agosto 2025, solo per viaggi per i quali è necessario il passaporto. Sono esclusi coloro che hanno la doppia cittadinanza di Paesi esenti dal visto d’ingresso in Italia, in possesso di passaporto straniero. 🔗bergamonews.it

Alla scoperta della dimora inglese di via Dante: apertura straordinaria domenica a Villa Malfitano Whitaker - Apertura straordinaria domenica il 16 febbraio a Villa Malfitano Whitaker e visite assistite con Terradamare nella dimora inglese poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa Virginia, nell'elegante via Dante, asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che è stato il Liberty... 🔗palermotoday.it

Domenica al Museo il 2 marzo: Reggia gratis e apertura straordinaria de 'Le Serre di Graefer' - Domenica 2 marzo la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala... 🔗casertanews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Sondrio domenica di apertura straordinaria dell'ufficio immigrazione per il ritiro dei permessi di soggiorno; 18.05.2025 OPEN-DAY UFFICIO IMMIGRAZIONE PER RITIRO PERMESSI DI SOGGIORNO; Apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione per il ritiro dei permessi di soggiorno; DOMENICA DI CARTA 2024. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione per il ritiro dei permessi di soggiorno - La Questura di Sondrio ha annunciato un’apertura straordinaria dell’Ufficio Immigrazione per domenica 18 maggio 2025, con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza di consegnare i permessi di soggiorno a t ... 🔗primalavaltellina.it

Apertura straordinaria al canile rifugio Cascina Rosa di Valmadonna - Estendendo il consueto orario domenicale per offrire alla cittadinanza un’occasione speciale per conoscere da vicino i cani ospiti e le attività della struttura. L’apertura straordinaria vuole essere ... 🔗ilpiccolo.net