A So Foot sono innamorati di Bastoni | Ha tutto è il miglior difensore d’Europa

Bastoni “continua a tormentare gli attaccanti avversari. A 26 anni, il numero 95 dell’Inter, scelto in onore del fratello maggiore nato nel 1995, è all’apice della sua carriera, affermandosi come IL giocatore chiave dell’Inter di Simone Inzaghi, addirittura davanti a Lautaro, Barella o Dimarco”. “IL”, con due maiuscole, è il modo che sceglie So Foot per raccontare la crescita di Bastoni. Per la rivista francese “è il miglior difensore d’Europa“, in questo momento almeno.“Solido nei duelli, con un eccellente senso dell’anticipo, la capacità di difendere sia rannicchiato nella sua area di rigore sia a 50 metri dalla porta, e piedi vellutati che gli permettono di effettuare passaggi puliti. Bastoni ha tutto del difensore moderno per eccellenza. Un ventaglio impressionante”. “Il suo ruolo è essenziale nel panorama calcistico attuale. 🔗 Ilnapolista.it - A So Foot sono innamorati di Bastoni: «Ha tutto, è il miglior difensore d’Europa» Alessandro“continua a tormentare gli attaccanti avversari. A 26 anni, il numero 95 dell’Inter, scelto in onore del fratello maggiore nato nel 1995, è all’apice della sua carriera, affermandosi come IL giocatore chiave dell’Inter di Simone Inzaghi, addirittura davanti a Lautaro, Barella o Dimarco”. “IL”, con due maiuscole, è il modo che sceglie Soper raccontare la crescita di. Per la rivista francese “è il“, in questo momento almeno.“Solido nei duelli, con un eccellente senso dell’anticipo, la capacità di difendere sia rannicchiato nella sua area di rigore sia a 50 metri dalla porta, e piedi vellutati che gli permettono di effettuare passaggi puliti.hadelmoderno per eccellenza. Un ventaglio impressionante”. “Il suo ruolo è essenziale nel panorama calcistico attuale. 🔗 Ilnapolista.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Camilla Sanvoisin morta, il compagno: “Non sono un mostro, eravamo molto innamorati” - Roma, 17 febbraio 2025 - "Mi dipingono come un mostro ma non mi interessa. La morte di Camilla è una valanga che mi ha travolto, me la porterò dietro per tutta l'esistenza". Sono le parole, intervistato da Repubblica, di Giacomo Celluprica, compagno di Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta nei giorni scorsi a Roma per una presunta overdose all'alba di giovedì scorso a casa del compagno 35enne in zona Giustiniana, periferia nord di Roma. 🔗quotidiano.net

Saul Nanni: «Mi sono innamorato di Deva Cassel giocando a nascondino sul set del Gattopardo. Siamo semplicemente due ragazzi giovani e innamorati» - Idealista, ambizioso e soprattutto innamorato: il nuovo Tancredi del kolossal di Netflix sta vivendo un momento bellissimo 🔗vanityfair.it

Saul Nanni: «Mi sono innamorato di Deva Cassel giocando a nascondino sul set del Gattopardo. Siamo semplicemente due ragazzi giovani e innamorati» - Idealista, ambizioso e soprattutto innamorato: il nuovo Tancredi del kolossal di Netflix sta vivendo un momento bellissimo 🔗vanityfair.it

Ne parlano su altre fonti

A So Foot sono innamorati di Bastoni: «Ha tutto, è il miglior difensore d’Europa»; La maglia della Sampdoria è la più bella d'Europa. 🔗Ne parlano su altre fonti