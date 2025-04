A seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Sistema Sanitario Nazionale SSN

seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti, abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Di conseguenza, ti spetta un rimborso pari a 234,40 EUR!" recita cosi il testo contenuto nel messaggio email che sta circolando in questi giorni, e prosegue con un link per accedere al rimborso, in realtà inesistente. Occhio a questa truffa!Il Ministero della Salute, in collaborazione con la Polizia Postale, ha segnalato la circolazione di un'email fraudolenta inviata ai danni dei cittadini italiani. Il messaggio, che appare falsamente intestato al Ministero, promette un presunto rimborso a favore del destinatario, con l'obiettivo di ingannare e trarre in inganno gli utenti.Allarme phishing: falsa email del Ministero della Salute, è una truffa per rubare le credenziali bancarieLe autorità invitano i cittadini alla massima prudenza: è in circolazione una finta email a nome del Ministero della Salute che promette un rimborso inesistente.

