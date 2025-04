A Roma nuovi colloqui sul nucleare fra Usa e Iran L’avvertimento agli americani

Roma sarà la sede del nuovo round di colloqui Iran-Stati Uniti sul nucleare, e si svolgeranno sabato 3 maggio. L'annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Iraniano Seyed Abbas Araghchi. "Ogni negoziato parte da divergenze e l'obiettivo dei negoziati è risolvere le differenze e raggiungere un'intesa comune", ha detto, avvertendo però che qualsiasi "azione provocatoria" di Washington nei confronti di Teheran "metterà in discussione la loro serietà". Il ministro ha parlato a margine di una riunione di gabinetto, aggiungendo che l'Iran prevede anche un incontro venerdì 2 maggio con Francia, Germania e Regno Unito per discutere dei colloqui. I negoziati con gli Stati Uniti saranno nuovamente mediati dall'Oman. Il sultanato ha ospitato due round di colloqui nella capitale dell'Oman, Mascate, e un round presso la sua ambasciata a Roma.

