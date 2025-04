A proposito della circolare sui compiti… Lettera

Ci ha pensato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in prima persona a tornare sulla vexata quaestio dei compiti e delle verifiche a qualche mese dal termine delle lezioni e questa circolare inviata a tutte le scuole ha fatto felici i genitori e in qualche scuola italiana addirittura si sono verificati casi di genitori che hanno "avvertito" i docenti in merito alla circolare emanata dal Ministro.

“Troppi compiti e verifiche”: la circolare ai presidi del ministro Valditara mette (quasi) tutti d’accordo - “Basta con i compiti la sera per la mattina e in concomitanza con le giornate festive”. Ma anche “stop alle verifiche non programmate”. A formulare con tanto di circolare questo invito ai dirigenti scolastici è il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Un richiamo chiaro e netto ai docenti delle scuole “a difesa” delle famiglie e dei ragazzi. E se una parte del mondo della scuola critica il ministro per l’abuso di circolari, tutti reputano le sue parole di “buon senso”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Niente compiti per le vacanze di Pasqua, la circolare della dirigente Mongiardo: “Garantire il diritto al riposo. Priorità famiglia e relax” - Con le vacanze di Pasqua, dal 17 al 22 aprile in quasi tutte le regioni, si riapre la discussione sull’opportunità dei compiti durante le vacanze. C'è chi dice sì, c'è chi dice no perché lo stop delle lezioni deve garantire il sacrosanto diritto al riposo. Qualche anno fa una una circolare firmata dalla dirigente scolastica di Lamezia Terme, Antonella Mongiardo, aveva aperto un'ampia riflessione. L'articolo Niente compiti per le vacanze di Pasqua, la circolare della dirigente Mongiardo: “Garantire il diritto al riposo. 🔗orizzontescuola.it

Compiti a casa, “per 60% studenti assegnazione a vacanze in corso. Ventata aria fresca con circolare MIM”. Sondaggio Skuola.net - Sulla nuova circolare del Ministro Valditara relativa alla programmazione delle verifiche in classe e i compiti da svolgere a casa, il portale Skuola.net ha diffuso una nota che raccoglie il punto di vista degli studenti. L'articolo Compiti a casa, “per 60% studenti assegnazione a vacanze in corso. Ventata aria fresca con circolare MIM”. Sondaggio Skuola.net sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it