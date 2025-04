A processo per il maltrattamento di oltre 300 cani ma non andranno in carcere | reati prescritti

oltre 360 animali sono stati sequestrati all'allevamento "Amico Cane" di Verona per maltrattamenti. I responsabili della struttura sono stati condannati, ma in appello i reati sono caduti in prescrizione, mentre sono stati confermati i risarcimenti in sede civile. La Lav ha denunciato l'inadeguatezza delle leggi a tutela degli animali. 🔗 Nel 2016360 animali sono stati sequestrati all'allevamento "Amico Cane" di Verona per maltrattamenti. I responsabili della struttura sono stati condannati, ma in appello isono caduti in prescrizione, mentre sono stati confermati i risarcimenti in sede civile. La Lav ha denunciato l'inadeguatezza delle leggi a tutela degli animali. 🔗 Fanpage.it

