A Pozzuoli la XIV edizione della Rassegna I Concerti dell’Accademia

Nuovo appuntamento per la XIV edizione della Rassegna "I Concerti dell'Accademia", promossa dal Centro Studi dell'Associazione Culturale Accademia Reale APS-ETS, con la direzione artistica del M° Giovanni Borrelli. Domenica 4 maggio 2025, alle ore 19.00, presso la suggestiva Chiesa di San Raffaele Arcangelo a Pozzuoli, si terrà il concerto: "Lux et Origo" con l'Ensemble Comtessa de Dia, diretto dal M° Ferdinando de Martino. Il programma propone un itinerario musicale e spirituale tra i canti gregoriani, i canti mariani e le laude del Medioevo, per riscoprire le radici della nostra tradizione musicale sacra e popolare in un contesto di grande fascino e raccoglimento.

