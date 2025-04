A Piqué ancora non gli passa | Barcellona favorito Il 2010? Gol in offside di Milito e rete tolta a noi

Barcellona del 2010 continua a fare male. Uno su tutti: Gerard Piqué, protagonista della doppia sfida di quella semifinale e che non perde mai occasione per tornare sull'argomento, anzi, più che tornare, rimuginare.In occasione del nuovo doppio incontro tra Inter e Barcellona, Sky Sport ha intervistato proprio Gerard Piqué, l'uomo che all'epoca siglando il vantaggio blaugrana al ritorno diede più di una speranza a tutto il Camp Nou. Prima di rincarare nuovamente la dose su come il Barcellona sia stato largamente penalizzato in quella doppia sfida, Piqué ha primo espresso il proprio pronostico sulle due partite che ci attendono: "Credo che il Barcellona sia leggermente favorito. L'Inter sta molto bene, però sta soffrendo da qualche partita mentre il Barça viene dalla vittoria in Copa del Rey e sta facendo molto bene.

