A Panighina un incontro sulla transizione ecologica con l’europarlamentare Annalisa Corrado

Panighina (via Consolare 2563) ospiterà un incontro con l’europarlamentare Annalisa Corrado, “La transizione ecologica da Bertinoro, la Romagna a Bruxelles". Idee e progetti per proteggere il territorio” organizzato dalla lista Insieme per Bertinoro e dal. 🔗 Forlitoday.it - A Panighina un incontro sulla transizione ecologica con l’europarlamentare Annalisa Corrado Giovedì alle ore 18.30 il Circolo Arci di(via Consolare 2563) ospiterà uncon, “Lada Bertinoro, la Romagna a Bruxelles". Idee e progetti per proteggere il territorio” organizzato dalla lista Insieme per Bertinoro e dal. 🔗 Forlitoday.it

