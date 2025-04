A Ostia parte la stagione balneare | tra polemiche e ritardi sarà un’estate a ostacoli

Litorale Romano, stagione balneare 2025: si parte il 1° maggio (e dura più a lungo!) - Mentre la primavera sembra tardare ad arrivare, c’è chi sta già pensando all’estate e alle lunghe giornate da passare al mare. Manca sempre meno all’apertura del litorale romano che inizierà la stagione a partire dal 1° maggio. Litorale romano, tutti i dettagli sull’apertura 2025 Il litorale romano aprirà gli ombrelloni il 1° maggio fino al 30 ottobre, tempo permettendo. Qualche giorno fa è stata approvata in Giunta una memoria e Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure che servono per consentire l’inizio regolare della stagione e completare in modo ... 🔗funweek.it

Ostia, la stagione balneare durerà un mese in più - Ostia, 18 aprile 2025 – La stagione balneare del Litorale romano prenderà ufficialmente il via il prossimo 1° maggio e, novità di quest’anno, sarà estesa fino al 30 ottobre, un mese in più rispetto al passato. Con una memoria approvata oggi in Giunta, Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure necessarie per consentire l’apertura regolare della stagione, completare rapidamente, facendo le dovute verifiche, le gare in corso e garantire il subentro dei nuovi concessionari o la prosecuzione delle attività esistenti. 🔗cdn.ilfaroonline.it

