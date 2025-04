A Orta Nova Piemontese e D' Arienzo aprono la campagna elettorale di Angela Fazi

Orta Nova, la campagna elettorale di Angela Fazi, candidata sindaca di due liste civiche 'Angela Fazi Sindaca' e 'Coraggio Orta Nova'. Fazi, unica donna nella competizione che porterà la comunità al voto amministrativo del 25 e del 26 maggio 2025, ha.

L'Orta Nova libera dell'avv. Eugenio Bellino: "Abbiamo bisogno di chi fa, non di chi promette" - Avvocato e imprenditore, Eugenio Bellino scende in campo per mettersi in gioco e cambiare le cose con 'Orta Nova libera'. Con gli avversari Domenico Di Vito, Nicola Di Stasio, Angela Fazi e Dino Tarantino, si contenderà a fascia tricolore alle Amministrative del 25 e 26 maggio prossimi. Giovani... 🔗foggiatoday.it

Andrea Vernile nuovo coordinatore di Azione a Orta Nova - Andrea Vernile 33 anni, consulente nel settore degli investimenti immobiliari esteri e imprenditore nel settore dell’arredamento, è il nuovo coordinatore cittadino di Azione. Avrà il compito sarà quello di organizzare il partito in vista delle prossime tornate elettorali: "Ringrazio il... 🔗foggiatoday.it

Amministrative ad Orta Nova: Gerardo Tarantino ci riprova, è candidato sindaco - Gerardo "Dino" Tarantino si ricandida a sindaco di Orta Nova alle prossime Amministrative. A sostenere il candidato sindaco, c'è Puglia Popolare: "Dopo un’attenta e approfondita analisi politica e amministrativa, Puglia Popolare Orta Nova ha deciso di sostenere la ricandidatura del dott. Gerardo... 🔗foggiatoday.it

A Orta Nova Piemontese e D'Arienzo aprono la campagna elettorale di Angela Fazi; Comunali a Orta Nova, il Pd punta su Angela Fazi: Una donna del popolo per il riscatto della città; A Orta Nova Amministrative in caldo. Angela Fazi for sindaco si presenta; Orta Nova, istallazione artistica dedicata a Di Vittorio nel suo primo luogo di lavoro.

BELLEZZA Orta Nova, terra di grano e memoria: un viaggio tra storia, fede e bellezza semplice nel cuore della Daunia - Fulcro della vita cittadina, Piazza Pietro Nenni è molto più di un semplice punto d’incontro. È lo spazio dove le generazioni si sono ritrovate per raccontarsi, dove i bambini giocano e i vecchi ... 🔗statoquotidiano.it

Otto liste per il ritorno di Tarantino alla guida di Orta Nova: "La nostra è una promessa di riscatto" - Dino Tarantino è già stato primo cittadino della città dei Cinque Reali Siti dal 2014 al 2019. Espressione di Fratelli D'Italia, si ricandida dopo il k.o. di cinque anni fa ... 🔗foggiatoday.it