A Monza per gli automobilisti continuano a fioccare multe | Lab Monza chiede conto al sindaco

Monza, diversamente da quel che accade in altre città della Brianza, almeno per il momento non è ancora stato contemplato.Si parla nello specifico della piattaforma Cude (contrassegno. 🔗 Monzatoday.it - A Monza per gli automobilisti continuano a fioccare multe: Lab Monza chiede conto al sindaco È uno strumento studiato appositamente per facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità. Ma che a, diversamente da quel che accade in altre città della Brianza, almeno per il momento non è ancora stato contemplato.Si parla nello specifico della piattaforma Cude (contrassegno. 🔗 Monzatoday.it

