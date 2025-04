A Montiano torna per la sua quarta edizione la Sagra del Cinghiale

Montiano torna la quarta edizione della "Sagra del Cinghiale", organizzata dalla Pro loco e con il patrocinio del Comune. La Sagra si avvale dell'aiuto di alcuni cacciatori locali che, come nelle precedenti edizioni, danno una mano alla buona riuscita della.

