A Manocalzati omaggio a Ravel e Liszt con il duo Aventaggiato–Matarrese

Omaggio a Ravel. Sergei Babayan con la Sinfonica - Fine settimana dedicato a Maurice Ravel all’Auditorium di largo Mahler dall’Orchestra sinfonica di Milano diretta da Emmanuel Tjeknavorian, guest star il pianista Sergei Babayan. In duetto, oggi, col giovane direttore musicale Tjeknavorian che imbraccia il suo Stradivari, come fece Franz Joseph Haydn alla prima esecuzione della sua “Sinfonia degli addii“ nel 1772: brano suonato sul finale del programma che ha aperto ieri sera queste celebrazioni per il 150 esimo anniversario della nascita di Ravel, e sarà ripetuto identico domani alle 16 con Babayan al piano e Tjeknavorian sul podio della ... 🔗ilgiorno.it

Centro Busoni. Omaggio a Ravel e a Dallapiccola - EMPOLIIl violinista Alberto Bologni e il pianista Giuseppe Bruno, due cameristi di fama internazionale con una carriera che li ha portati ad esibirsi nelle più importanti sale del mondo, saranno i protagonisti del nuovo concerto della stagione promossa dal Centro Studi Ferruccio Busoni di Empoli. L’appuntamento è per domani sera alle 21 al Teatro Shalom, dove i due musicisti eseguiranno una serie di omaggi a Luigi Dallapiccola, di cui ricorrono i cinquant’anni dalla scomparsa, e a Maurice Ravel, nel centocinquantesimo anniversario dalla nascita. 🔗sport.quotidiano.net

Scarlatti Camera Young: omaggio a Mozart, Debussy e Ravel con la prima di Franza - Mercoledì 23 aprile ore 18, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), un nuovo appuntamento della III Ed. della rassegna Scarlatti Camera Young – Dialoghi musicali alla Federico II, che abbina promozione di giovani talenti e divulgazione musicale, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con docenti e ricercatori in discipline storico-musicali del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 🔗ildenaro.it

Miroirs, a Manocalzati omaggio a Ravel - Nella magia sospesa della Sala delle Arti di Manocalzati, ieri pomeriggio, la musica ha sussurrato all’anima, accarezzando le corde più profonde del sentimento. Il concerto “Miroirs… Omaggio a Ravel ... 🔗corriereirpinia.it

Riparte a Manocalzati “Innamorati della musica” nel segno di Ravel e Pavarotti - Riparte la stagione concertistica "Innamorati della Musica" dell'Associazione Igor Stravinsky di Avellino. La stagione "sFrutta e gratta la Nota edition" si preannuncia piena di tante nuove ed accatti ... 🔗corriereirpinia.it