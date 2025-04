A Livigno tra alta cucina e scelte vegetariane

Livigno, che in questa città incastonata tra la Valtellina e la Svizzera sono un’istituzione e una certezza, coi loro cinque hotel, sette ristoranti e i negozi del lusso. Solo stando qui con loro, nella loro Livigno, si coglie il grande impegno che mettono nella storica realtà di famiglia, ormai alla terza generazione. È qui che sperimentano e costruiscono, è qui che hanno deciso di fare la differenza, provando a spostare l’asticella dell’accoglienza un po’ più in alto.Lo fanno accogliendo i loro ospiti in hotel curati e di charme, dove la coccola è l’imperativo, sia essa una piscina per ritemprarsi dopo sciate e camminate, sia una spa dove lasciarsi avvolgere da profumi aromatici e morbidi massaggi. 🔗 Linkiesta.it - A Livigno tra alta cucina e scelte vegetariane Una famiglia numerosa, due nonni intraprendenti, una valle chiusa e lontana dalle rotte tradizionali, ma benedetta dal tax free. La vocazione alberghiera, una naturale predisposizione all’accoglienza. È così che nasce la tradizione dei Giacomelli a, che in questa città incastonata tra la Valtellina e la Svizzera sono un’istituzione e una certezza, coi loro cinque hotel, sette ristoranti e i negozi del lusso. Solo stando qui con loro, nella loro, si coglie il grande impegno che mettono nella storica realtà di famiglia, ormai alla terza generazione. È qui che sperimentano e costruiscono, è qui che hanno deciso di fare la differenza, provando a spostare l’asticella dell’accoglienza un po’ più in alto.Lo fanno accogliendo i loro ospiti in hotel curati e di charme, dove la coccola è l’imperativo, sia essa una piscina per ritemprarsi dopo sciate e camminate, sia una spa dove lasciarsi avvolgere da profumi aromatici e morbidi massaggi. 🔗 Linkiesta.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Perché Trattoria Contemporanea è il ristorante che avvicinerà i giovani all'alta cucina - Un ristorante stellato dove si può mangiare a trenta euro ma soprattutto dove si può stare a proprio agio, tra camerieri in sneakers e un canestro con cui giocare a basket in bagno 🔗vanityfair.it

Come ti rendo l’alta cucina sostenibile. Il lusso che (finalmente) si sporca le mani - Asili per accogliere i bambini in età prescolare, in Sri Lanka. Un borgo ristrutturato dagli artigiani locali con all’interno un mercato contadino, in Umbria, un orto e aia felici che coinvolgono nel lavoro ragazzi con disabilità dando loro una professionalità da poter spendere, in Toscana. Un laboratorio di agricoltura biodinamica e permacultura con 1500 varietà di vegetali, in Costa Azzurra. Una fondazione che offre ai bambini della comunità locale l'accesso alla scuola, all'assistenza sanitaria e a un ambiente sicuro in cui crescere, in Perù. 🔗gamberorosso.it

Quanto costano i ristoranti con Stelle e Forchette. Ecco la mappa dei menu di alta cucina - È il menu Carta Bianca del ristorante Da Vittorio a Brusaporto il percorso gastronomico più costoso sulla scena fine dining italiana: costa 400 euro e propone 16 portate a sorpresa “per lasciarVi sorprendere e guidare dal nostro guizzo creativo”, come promette il sito. Ma il fine dining in Italia è caro o costoso? Una risposta è difficile, ma lo è certamente ancora di più senza conoscere i fatti. Siamo così andati a guardare i prezzi di tutti i ristoranti di alta cucina in Italia. 🔗gamberorosso.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tax free | A Livigno tra alta cucina e scelte vegetariane; Téa del Kosmo: l’alta cucina sostenibile che sfida la montagna (e i gastrofighetti); A Livigno c'è un ristorante dove si fa la vera cucina di montagna senza sprechi; Ristorante Al Perséf di Livigno: un fine dining e laboratorio alchemico sul Piccolo Tibet. 🔗Cosa riportano altre fonti