a lainate esordisce il ninfeo hour

Al via domani la nuova stagione di visite guidate ale ai Palazzi del '500 e '700 di Villa Borromeo Visconti Litta di. Curate e organizzate dall'Associazione Amici di Villa Litta le visite accompagnano il pubblico tra giochi d'acqua, sale affrescate, giardini all'italiana con le settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno. Scadenzate ogni 20 minuti dalle 15 alle 18 della domenica pomeriggio, sono prenotabili sul sito www.villalitta.it. Autentico gioiello del patrimonio artistico lombardo, anche quest'anno la villa propone un calendario di appuntamenti che uniscono arte, cultura e momenti di relax immersi nella bellezza del parco monumentale. Oltre agli appuntamenti con Ninfeamus, giugno in musica, Short out Festival, la Fiera di San Rocco e la rievocazione storica, il programma degli eventi include anche esperienze botanico-paesaggistiche favorendo occasioni di scoperta, di approfondimento e di condivisione del bello.