A fuoco boschi e vegetazione intorno a Gerusalemme | le prime immagini dopo l’appello di Hamas

Gerusalemme brucia. I boschi e la vegetazione attorno alla città sono in fiamme dopo l’appello pubblicato da Hamas su Telegram. Hamas nel messaggio incoraggia i palestinesi “liberi” a “bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni”. “I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto.Gaza attende la vendetta dei liberi”, ha scritto Hamas. In precedenza, in un post su Telegram, Jenin News Network ha invitato i palestinesi a “bruciare i boschi vicino agli insediamenti”. Già da questa mattina sono in corso incendi giganteschi sulle colline di Gerusalemme che hanno provocato la dichiarazione di “emergenza nazionale”L'articolo A fuoco boschi e vegetazione intorno a Gerusalemme: le prime immagini dopo l’appello di Hamas proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - A fuoco boschi e vegetazione intorno a Gerusalemme: le prime immagini dopo l’appello di Hamas brucia. Ie laattorno alla città sono in fiammepubblicato dasu Telegram.nel messaggio incoraggia i palestinesi “liberi” a “bruciare tutto ciò che possono:, foreste e case dei coloni”. “I giovani della Cisgiordania, die quelli di Israele hanno datoalle loro auto.Gaza attende la vendetta dei liberi”, ha scritto. In precedenza, in un post su Telegram, Jenin News Network ha invitato i palestinesi a “bruciare ivicino agli insediamenti”. Già da questa mattina sono in corso incendi giganteschi sulle colline diche hanno provocato la dichiarazione di “emergenza nazionale”L'articolo A: lediproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

