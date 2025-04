A Farra di Soligo il 1 maggio si festeggia con l' XC Tra Le Torri 2025

Torri. Tradizionale appuntamento nella giornata della Festa dei Lavoratori, giovedì 1° maggio va in scena a Farra di Soligo (TV) la 18ª edizione del Cross Country che raccoglie nel cuore della. 🔗 Trevisotoday.it - A Farra di Soligo il 1° maggio si festeggia con l'XC Tra Le Torri 2025 Quando la MTB incontra i vigneti e le Colline del Prosecco vuol dire che è tempo dell’XC Tra Le. Tradizionale appuntamento nella giornata della Festa dei Lavoratori, giovedì 1°va in scena adi(TV) la 18ª edizione del Cross Country che raccoglie nel cuore della. 🔗 Trevisotoday.it

Avis di Farra di Soligo: nuovo direttivo guidato da Ciribolla - Lo scorso 28 febbraio si è svolta l’Assemblea annuale dell’Avis Comunale di Farra di Soligo per eleggere il consiglio direttivo per i prossimi quattro anni. Alla presenza del presidente di AVIS Provinciale, Stefano Pontello, sono stati definiti i nuovi consiglieri per il quadriennio 2025-2028... 🔗trevisotoday.it

Farra di Soligo, arriva un nuovo medico di base - Farra di Soligo ha un nuovo medico di base. Si tratta della dottoressa Giulia Bruzzese, che andrà ad integrare i dottori già presenti nelle altre frazioni del Comune. «Nella difficoltà del momento - dice il sindaco di Farra Mattia Perencin - con la carenza di medici di base ho ritenuto di... 🔗trevisotoday.it

Farra di Soligo, attivo da aprile il servizio di raccolta a domicilio di verde e ramaglie - Il servizio facoltativo di Savno per la raccolta a domicilio dei rifiuti verdi e delle ramaglie arriva anche a Farra di Soligo. A partire da aprile, i residenti potranno scegliere se conferire questi rifiuti presso l'ecocentro di via Cal della Madonna, senza costi aggiuntivi, rispettando il... 🔗trevisotoday.it

Farra di Soligo. Auto in fiamme, l’incendio rischia di incendiare un’abitazione. Interviene il sindaco: salvate mamma e figlia - FARRA DI SOLIGO (TREVISO) – Auto parcheggiata prende improvvisamente fuoco in via Belvedere, strada al confine tra Farra e Pieve di Soligo, e minaccia il primo piano di un’abitazione che viene ... 🔗msn.com