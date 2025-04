A Contrada la Festa di Maria SS di Monserrato

Festa in onore di Maria SS. di Monserrato nel Rione Ospedale di Contrada.Promossa dalla Parrocchia San Giovanni Battista. 🔗 Avellinotoday.it - A Contrada la Festa di Maria SS. di Monserrato Dopo il rinvio del 20 aprile per il lutto nazionale in seguito alla scomparsa del Santo Padre Francesco, prende ufficialmente il via dal 1° al 5 maggio la tanto attesain onore diSS. dinel Rione Ospedale di.Promossa dalla Parrocchia San Giovanni Battista. 🔗 Avellinotoday.it

Festa di Maria SS. di Monserrato: fede e spettacolo a Contrada - Torna anche nel 2025 l’attesa Festa in onore di Maria SS. di Monserrato nel Rione Ospedale, promossa dalla Parrocchia “San Giovanni Battista e Santa Maria di Monserrato” e dall’Associazione “San Michele Arcangelo e Maria SS. di Monserrato”. I solenni festeggiamenti religiosi e civili si terranno... 🔗avellinotoday.it

Festa in Onore di Maria SS.ma Annunziata a Prata di Principato Ultra - Prata di Principato Ultra si prepara a vivere un'intensa settimana di celebrazioni in onore di Maria SS.ma Annunziata. Dal 26 aprile al 4 maggio, il paese si vestirà di festa, unendo momenti di profonda spiritualità e serate di grande divertimento. Il cuore delle celebrazioni religiose sarà... 🔗avellinotoday.it

Contrada, nel weekend la Festa a Borgo Ospedale - Giorni movimentati di festa a Contrada per gli attesissimi festeggiamenti in onore di Maria ss. di Monserrato. Il giovane e sempre passionale Comitato Festa quest' anno si è superato organizzando dei ... 🔗corriereirpinia.it

FONTANA Ecco il nuovo programma per i festeggiamenti di Maria SS della Fontana - Ecco il nuovo programma per i festeggiamenti di Maria SS della Fontana. Ecco il nuovo programma per i festeggiamenti di Maria SS della Fontana ... 🔗statoquotidiano.it

MADONNA Torremaggiore. Grande entusiasmo per la Festa di Maria SS. della Fontana 2025: svelato il nome dell’artista per la serata finale - Si è svolta, presso la Sala Federico II del Palazzo di Città di Torremaggiore, la conferenza stampa di presentazione della Festa di Maria SS. della Fontana 2025, che si terrà dal 20 al 25 ... 🔗statoquotidiano.it