A Complete Unknown | Svelata la data di lancio su Disney+

Complete Unknown, biopic incentrato sulla carriera di Bob Dylan, è oramai prossimo al suo esordio su Disney+. Dopo aver raccolto il benestare della critica, 8 candidature ai Premi Oscars 2025, tra cui Miglior film, Miglior attore (a Timothée Chalamet) e Miglior regista (a James Mangold), il film incentrato su una importante tappa della carriera artista del celebre cantante folk "Bob Dylan" sarà distribuito sulla piattaforma digitale di Disney+ a partire dal 7 maggio 2025. Il film Searchlight Pictures A Complete Unknown è Certified-Fresh e Certified Hot su Rotten Tomatoes™. La critica ha lodato la prova di Chalamet e The Hollywood Reporter ha sottolineato: "Timothée Chalamet regala un'interpretazione elettrizzante e trasformativa". L'annuncio del lancio su Disney+ è stato accompagnato dal rilascio del trailer ufficiale che vi proponiamo all'interno di questo nostro articolo.

Mister Movie | La data di uscita in streaming del film A Complete Unknown viene finalmente rivelata - "A Complete Unknown" si prepara per la distribuzione digitale: Ecco quando sarà disponibile in streaming Il film A Complete Unknown, con Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan, si avvicina alla sua distribuzione in streaming, offrendo ai fan un altro modo per godersi il biopic senza dover andare al cinema. Dopo l'uscita nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2024, il film sarà presto disponibile per l'acquisto digitale, con una data di uscita fissata per il 25 febbraio 2025. 🔗mistermovie.it

Juventus, svelata la collezione Urban Purist: torna lo stemma anni ’90 e tributo a Vialli. Il motivo e la data di rilascio: tutti i dettagli – FOTO - di Redazione JuventusNews24Juventus, svelata la collezione Urban Purist: tutti i dettagli e le FOTO degli spoiler di maglie e felpe vintage bianconere Sono state svelate alcune foto in anteprima di quella che sarà la collezione Urban Purist di Adidas che coinvolgerà anche la Juve. Come riportato da La Maglia Bianconera, saranno presto disponibili, probabilmente da agosto, maglie e felpe per il trentennale del trionfo dei bianconeri in Champions League. 🔗juventusnews24.com

CAS Awards 2025 | A Complete Unknown vince il premio principale - La Cinema Audio Society ha assegnato questa notte i CAS Awards 2025, altra tappa di avvicinamento agli attesi Oscar 2025. In occasione di una cerimonia di premiazione tenutasi sabato sera al Beverly Hilton, l’associazione dei tecnici del sonoro hollywoodiani ha premiato A Complete Unknown con il principale premio ai CAS Awards 2025. Il film di James Mangold si è avvicinato così al premio Miglior Sonoro ai prossimi Oscars. 🔗universalmovies.it

